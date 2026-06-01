Mandelson: Britische Regierung legt neue Akten vor

Kontakt zu Epstein

Dem früheren Wirtschaftsminister und EU-Kommissar wird vorgeworfen, während seiner Zeit als Regierungsmitglied sensible Informationen an Epstein weitergegeben zu haben, mit dem er befreundet gewesen sein soll. Starmer hatte Mandelson 2024 zum britischen Botschafter in den USA ernannt, ihn jedoch im September 2025 wieder aus dem Amt entlassen. Der Premier wirft seinem Labour-Parteikollegen vor, die Regierung über das tatsächliche Ausmaß seiner Beziehungen zu Epstein, der 2019 in Haft starb, nicht ausreichend informiert zu haben.