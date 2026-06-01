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„Diva“ und „Macho“

300 Weinflaschen in Wörthersee-Bucht versenkt

Kärnten
01.06.2026 14:00
300 Weinflaschen versenkte das Winzer-Duo Gabriele Sudy und Walter Unterweger in der Veldener ...
300 Weinflaschen versenkte das Winzer-Duo Gabriele Sudy und Walter Unterweger in der Veldener Bucht.(Bild: lenzbauer.wine)
Porträt von Alex Schwab
Von Alex Schwab

Ein außergewöhnliches Experiment sorgt am Wörthersee für Aufsehen. Das Lavanttaler Weingut Lenzbauer lässt dort nämlich in rund 30 Metern Tiefe einen ganz speziellen Jahrgang ein Jahr lang reifen. 

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Je 150 Flaschen der Weine „DIVA“ (Grauburgunder) und „MACHO“ (Weißburgunder) lagern nun auf dem Grund des Wörthersees. „Die konstanten Temperaturen und die völlige Dunkelheit beeinflussen den Reifeprozess auf besondere Weise und verleihen den Weinen zusätzliche Komplexität“, berichtet das Winzer-Duo Gabriele Sudy und Walter Unterweger: „Wir wollten neue Wege gehen und gleichzeitig die Besonderheiten Kärntens in den Mittelpunkt stellen.“

LangeTradition des Weinbaus im Lavanttal
Die Namen der beiden Weine sind dabei bewusst gewählt: Während sich der Weißburgunder „MACHO“ im Weingarten besonders kräftig und wachstumsfreudig zeigt, gilt die Grauburgunder-Linie „DIVA“ als sensibel und anspruchsvoll.

Die Grundlage für das besondere See-Projekt bildet der Jahrgang 2025, der von den Winzern als außergewöhnlich hochwertig beschrieben wird. Nach einem Jahr am Seegrund sollen die Flaschen wieder geborgen und exklusiv verkostet werden. Die Anzahl bleibt streng limitiert.

Hier sollen die Weinflaschen ein Jahr lang unter Wasser reifen – geschützt von Licht, ...
Hier sollen die Weinflaschen ein Jahr lang unter Wasser reifen – geschützt von Licht, Temperaturschwankungen und äußeren Einflüssen.(Bild: lenzbauer.wine)

„Wörthersee-Weine“ bereits jetzt verkosten 
Das Weingut kann dabei auf eine lange Tradition verweisen. Bereits im Jahr 842 wurde der Weinbau in Vordergumitsch bei Wolfsberg urkundlich erwähnt. Die heutigen Reben wachsen auf Glimmerschiefer-Urgesteinsböden. Seit 2019 führen Gabriele Sudy und Walter Unterweger den Betrieb, der neben den Weingärten auch einen Weinkeller mit Verkostungsmöglichkeit und Ab-Hof-Verkauf in Klagenfurt betreibt.

Wer eine der seltenen „Wörthersee-Flaschen“ ergattern möchte, kann diese bereits jetzt reservieren. „Wer nicht bis zur Bergung warten will, hat schon früher Gelegenheit zum Verkosten“, verraten Gabriele und Walter. Denn am 20. Juni lädt das Weingut ab 17 Uhr zur Sonnwendfeier mitten im Weingarten in Wolfsberg.

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