300 Weinflaschen in Wörthersee-Bucht versenkt

„Wörthersee-Weine“ bereits jetzt verkosten

Das Weingut kann dabei auf eine lange Tradition verweisen. Bereits im Jahr 842 wurde der Weinbau in Vordergumitsch bei Wolfsberg urkundlich erwähnt. Die heutigen Reben wachsen auf Glimmerschiefer-Urgesteinsböden. Seit 2019 führen Gabriele Sudy und Walter Unterweger den Betrieb, der neben den Weingärten auch einen Weinkeller mit Verkostungsmöglichkeit und Ab-Hof-Verkauf in Klagenfurt betreibt.