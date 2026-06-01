Warum man diese Woche nicht alles glauben sollte!

Viele Menschen fühlen sich derzeit unsicher, zweifeln mehr als sonst und treffen Entscheidungen stärker aus dem Gefühl heraus. Laut Astrologin Astrid Hogl-Kräuter kann die aktuelle Zeitqualität Missverständnisse, Halbwahrheiten und Selbsttäuschungen begünstigen.

Warum jetzt Vorsicht bei wichtigen Entscheidungen gefragt ist, woran du erkennst, ob du deiner Intuition oder deiner Angst folgst, und weshalb besonders beim Thema Geld genauer hingeschaut werden sollte – das und mehr Infos im Video oben!