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„Wird nicht spielen“

Baumgartner verletzt sich beim Aufwärmen

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
01.06.2026 20:37
Christoph Baumgartner
Christoph Baumgartner(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Sorge um Christoph Baumgartner! Der ÖFB-Mittelfeldspieler verletzte sich beim Aufwärmen kurz vor dem WM-Testspiel gegen Tunesien.

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„Er hat sich bei einem Schuss am Hüftbeuger gegriffen, das heißt nichts Gutes“, berichtete ServusTV-Experte Florian Klein: „Er wird nicht spielen.“ 

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Baumgartner wäre von Beginn an aufgelaufen. Für ihn startet nun Michael Gregoritsch.

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