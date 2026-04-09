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Wie wir in Balance bleiben, wenn die Welt brennt

Mentale Stärke & Emotionale Balance
09.04.2026 16:00
Wir können nicht alles beeinflussen, was rund um uns herum passiert. Doch was hilft uns, damit ...
Wir können nicht alles beeinflussen, was rund um uns herum passiert. Doch was hilft uns, damit wir nicht zunehmend frustriert und voller Sorge sind?(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)
Porträt von Susanne Zita
Von Susanne Zita

Krisen, Konflikte, Dauerstress – viele Menschen fühlen sich, als würde die Welt gleichzeitig an allen Ecken lodern. Die klinische Psychologin Mag. Dr. Karin Flenreiss-Frankl erklärt, wie wir inmitten globaler und persönlicher Turbulenzen inneren Halt finden können.

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Es gibt Tage, an denen die Welt wie ein einziges Flammenmeer wirkt: Nachrichten, die sich überschlagen, Konflikte, die nicht enden wollen, und ein Alltag, der ohnehin schon viel abverlangt. Die klinische Psychologin Mag. Dr. Karin Flenreiss-Frankl beobachtet, dass diese Dauerbelastung längst bei vielen Menschen angekommen ist. „Viele erleben derzeit eine Art Daueranspannung, ohne dass sie es bewusst merken“, sagt sie. Das Problem daran sei nicht nur die äußere Unruhe, sondern die innere.

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