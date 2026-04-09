Wie wir in Balance bleiben, wenn die Welt brennt

Es gibt Tage, an denen die Welt wie ein einziges Flammenmeer wirkt: Nachrichten, die sich überschlagen, Konflikte, die nicht enden wollen, und ein Alltag, der ohnehin schon viel abverlangt. Die klinische Psychologin Mag. Dr. Karin Flenreiss-Frankl beobachtet, dass diese Dauerbelastung längst bei vielen Menschen angekommen ist. „Viele erleben derzeit eine Art Daueranspannung, ohne dass sie es bewusst merken“, sagt sie. Das Problem daran sei nicht nur die äußere Unruhe, sondern die innere.