Wie wir in Balance bleiben, wenn die Welt brennt

Krisen, Konflikte, Dauerstress – viele Menschen fühlen sich, als würde die Welt gleichzeitig an allen Ecken lodern. Die klinische Psychologin Mag. Dr. Karin Flenreiss-Frankl erklärt, wie wir inmitten globaler und persönlicher Turbulenzen inneren Halt finden können.
Es gibt Tage, an denen die Welt wie ein einziges Flammenmeer wirkt: Nachrichten, die sich überschlagen, Konflikte, die nicht enden wollen, und ein Alltag, der ohnehin schon viel abverlangt. Die klinische Psychologin Mag. Dr. Karin Flenreiss-Frankl beobachtet, dass diese Dauerbelastung längst bei vielen Menschen angekommen ist. „Viele erleben derzeit eine Art Daueranspannung, ohne dass sie es bewusst merken“, sagt sie. Das Problem daran sei nicht nur die äußere Unruhe, sondern die innere.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.