Bundesheer auf der Suche nach 250 Millionen Euro

Die Frage der Finanzierung

Ziemlich offen ist die Frage der Finanzierung. Das Verteidigungsministerium geht derzeit von 200 bis 250 Millionen an Mehrkosten im Vergleich zum jetzigen Wehrdienst aus. Darin enthalten sind zwei Monate Truppenübung, ein Monat Miliz und die Solderhöhung für acht Monate. Nicht Teil derselben Rechnung sollen jedenfalls die Beschaffungen des Heeres, wie neue Kampfjets, werden. Ob die Rechnung unter dem Strich aber auch so aufgeht, bleibt abzuwarten.