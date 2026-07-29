So unfair ist Österreichs Medienmarkt

Hat der ORF zu viel Macht? Werden private Medien im Wettbewerb benachteiligt? Und wie groß ist der Einfluss von Google, Meta & Co. bereits auf Österreichs Medienlandschaft? Darüber diskutierten NEOS-Mediensprecherin Henrike Brandstötter und krone.tv-Chef Max Mahdalik in der aktuellen Ausgabe von „Brennpunkt Medien“. Mahdalik sprach von einem „völlig ungleichen Wettbewerb“ und verglich den Kampf gegen Big Tech mit „Druckluftpistolen gegen einen Panzer“. Brandstötter forderte eine Medienförderung, die „nicht mit der Gießkanne, sondern treffsicher und qualitätsvoll“ erfolgt. Mehr dazu sehen Sie im Video oben!