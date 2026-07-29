„Ob die 100 Direktoren mehr oder weniger haben…“

Doch der langjährige ÖVP-Spitzenmann Ruck geht in dem Gespräch noch weiter: „Ehrlich gesagt: Wenn die SPÖ ihre Vormachtstellung erhalten will, dann wird sie so denken müssen. Sie (die SPÖ, Anm.) lässt sich nur treiben.“

Eine Anfrage zu diesem Sachverhalt an die Wirtschaftskammer Wien blieb unbeantwortet. Zuletzt hatte ein Sprecher des Kammer-Chefs nahezu gebetsmühlenartig erklärt: Es handle sich um „nicht überprüfbare Zitate aus einem Transkript einer nicht verifizierbaren und angeblich illegal angefertigten Tonaufnahme“.