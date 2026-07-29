„Es tut mir leid“: Mancini kriecht zu Kreuze

„Mangel an Kommunikation“

Bei seiner ersten Pressekonferenz sprach Mancini an der Seite von Verbandspräsident Giovanni Malago seinen Wechsel als Nationaltrainer nach Saudi-Arabien von sich aus gleich zu Beginn an. „Es gab damals einen Mangel an Kommunikation zwischen mir und (dem damaligen Präsidenten Gabriele) Gravina. Hätten wir miteinander gesprochen, wäre alles anders gekommen. So ist es nun einmal gelaufen. Es tut mir sehr leid.“ Dazu versprach er: „Ich werde versuchen, die Nationalmannschaft so gut spielen zu lassen, dass mir die Fans verzeihen.“