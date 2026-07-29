Missstände: Das fordern Experten von der MA 11

Elisabeth Morbitzer ist klinische Psychologin und auf Kinder sowie Jugendliche spezialisiert. Zu den von der „Krone“ berichteten Missständen bei der Kinder- und Jugendhilfe (MA 11) hält sie fest, dass die Arbeit mit Kindern, die aus hochgradig belasteten Familiensystemen kommen, sehr herausfordernd ist.