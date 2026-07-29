Das spricht für Topstart von Red Bull Salzburg

Red Bull Salzburg startet am Samstag mit einem Heimspiel gegen Hartberg in die neue Bundesliga-Saison. Mindestens vier Statistiken sprechen dafür, dass die Bullen ihren Auftakt einerseits positiv, aber auch mit dem einen oder anderen Tor bestreiten.
Samstagabend (19.30, live auf Sky) zählt es für die Bullen. Die Truppe von Trainer Danny Röhl bestreitet mit einem Heimspiel gegen Hartberg den Auftakt in der heimischen Bundesliga. Die „Krone“ nennt folgende vier Statistiken, die für einen erfolgreichen Auftakt in den Meisterschaftsbetrieb sprechen.
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