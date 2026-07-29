ÖFB-Boss Pröll reagiert auf Infantinos WM-Pläne

Möglicher UEFA-Boykott

In den kommenden Tage plane die UEFA sogar ein Dringlichkeitsmeeting, bei dem über einen möglichen Boykott diskutiert werde, sollten Infantinos Pläne wirklich durchgsetzt werden. Bei der WM standen sechs europäische Teams im Viertelfinale und drei im Halbfinale. Wenn sich der europäische Fußball geschlossen gegen die Pläne wehrt, hat das sehr viel Gewicht“, sagte UEFA-Vizepräsident Hans-Joachim Watzke.