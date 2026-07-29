Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Sie sind ein Paar“

Nach Ronaldo und Brady: Supermodel datet NBA-Star

US-Sport
29.07.2026 20:11
Irina Shayk
Irina Shayk(Bild: Krone-Collage/APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Amy, GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Supermodel Irina Shayk soll nach Cristiano Ronaldo und Tom Brady erneut mit einem Mega-Star des Sports zusammen sein. Wie ein Insider dem „People“-Magazin erzählte, hat es der 40-jährigen Russin nun Basketball-Star Devin Booker angetan.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

„Devin Booker und Irina sind ein Paar. Es ist noch ganz frisch, aber sie mögen sich sehr“, so die ungenannte Quelle im Magazin. „Sie wurden vor einigen Monaten von gemeinsamen Freunden miteinander bekannt gemacht und versuchen, diesen Sommer viel Zeit miteinander zu verbringen, bevor Devin mit dem Training für die Saison beginnen muss.“

Devin Booker
Devin Booker(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Christian)

Booker zählt mit 29 Jahren zu den besten Basketballspielern der NBA und ist seit 2015 das Gesicht der Phoenix Suns. „Rechnet damit, Irina bei einigen seiner Spiele zu sehen“, versichert die anonyme Quelle. „Sie ist total in ihn verknallt.“ „People“ wandte sich an die Pressesprecher von Shayk und Booker, erhielt jedoch keine Antwort.

Noch mehr prominente Männer
Fest steht: Shayk steht auf prominente Männer an ihrer Seite. Neben Ronaldo und Brady war sie auch schon mit Linkin-Park-Schlagzeuger Rob Bourdon und Hollywood-Star Bradley Cooper sowie Rapper Kanye West zusammen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
US-Sport
29.07.2026 20:11
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Deutschland
CSD-Terrorist bei Zugriff in Gartenlaube getötet
153.556 mal gelesen
Die Suche nach dem mutmaßlichen Attentäter Abdul B. lief auf Hochtouren und endete in einer ...
Tirol
Türkische Käufer reagieren auf Moschee-Gerüchte
135.870 mal gelesen
Krone Plus Logo
Das Gasthaus Schanz am Ortsrand von Ebbs blickt auf eine rund 240-jährige Geschichte zurück.
Salzburg
Autobahn-Abfahrtssperren nun auch für Einheimische
105.896 mal gelesen
Die Abfahrtssperren sollen an weniger Stellen, dafür effizienter kontrolliert werden.
Innenpolitik
Fauler Kompromiss bei der Wehrpflicht
760 mal kommentiert
Der sechsmonatige Grundwehrdienst wird um verpflichtende Milizübungen im Ausmaß von drei Monaten ...
Österreich
Gurkerl-Alarm: Heimische Ware wird verdrängt
759 mal kommentiert
In den getesteten Gläsern stecken häufiger Gurken aus dem Ausland als aus Österreich. Genannt ...
Österreich
Die nächste Hitzewelle kommt: So heftig wird sie
717 mal kommentiert
Die Hitzewelle kommt, wie lange sie bleibt, ist noch offen.
Mehr US-Sport
„Sie sind ein Paar“
Nach Ronaldo und Brady: Supermodel datet NBA-Star
Home of Football
Nächster Vikings-Erfolg: Florenz sehen und siegen
Lange Vorgeschichte
Trump-Eklat um Sport-Ass: „Vielleicht ein Rassist“
Mit Instagram-Posting
Superstar LeBron James verkündet seinen neuen Klub
„Besser geht‘s nicht“
Jacke von NBA-Ikone bringt satte 77.900 Euro

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf