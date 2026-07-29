Nach Ronaldo und Brady: Supermodel datet NBA-Star

Supermodel Irina Shayk soll nach Cristiano Ronaldo und Tom Brady erneut mit einem Mega-Star des Sports zusammen sein. Wie ein Insider dem „People“-Magazin erzählte, hat es der 40-jährigen Russin nun Basketball-Star Devin Booker angetan.
„Devin Booker und Irina sind ein Paar. Es ist noch ganz frisch, aber sie mögen sich sehr“, so die ungenannte Quelle im Magazin. „Sie wurden vor einigen Monaten von gemeinsamen Freunden miteinander bekannt gemacht und versuchen, diesen Sommer viel Zeit miteinander zu verbringen, bevor Devin mit dem Training für die Saison beginnen muss.“
Booker zählt mit 29 Jahren zu den besten Basketballspielern der NBA und ist seit 2015 das Gesicht der Phoenix Suns. „Rechnet damit, Irina bei einigen seiner Spiele zu sehen“, versichert die anonyme Quelle. „Sie ist total in ihn verknallt.“ „People“ wandte sich an die Pressesprecher von Shayk und Booker, erhielt jedoch keine Antwort.
Noch mehr prominente Männer
Fest steht: Shayk steht auf prominente Männer an ihrer Seite. Neben Ronaldo und Brady war sie auch schon mit Linkin-Park-Schlagzeuger Rob Bourdon und Hollywood-Star Bradley Cooper sowie Rapper Kanye West zusammen.
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