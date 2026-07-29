Nach Ronaldo und Brady: Supermodel datet NBA-Star

„Devin Booker und Irina sind ein Paar. Es ist noch ganz frisch, aber sie mögen sich sehr“, so die ungenannte Quelle im Magazin. „Sie wurden vor einigen Monaten von gemeinsamen Freunden miteinander bekannt gemacht und versuchen, diesen Sommer viel Zeit miteinander zu verbringen, bevor Devin mit dem Training für die Saison beginnen muss.“