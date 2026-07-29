Helfen Regeln im alltäglichen E-Scooter-Wahnsinn?

„Mann flüchtet mit 70 km/h auf getuntem Gefährt vor Polizei“, „Autofahrer kracht in Frau am E-Scooter“, „13-jähriger Lenker schwer verletzt“, „23-jährige E-Scooter-Fahrerin erlag ihren Verletzungen“ – die Liste an Polizeimeldungen ist endlos. Um dem E-Scooter-Wahnsinn zu begegnen, präsentierte die Bundesregierung im Frühjahr strengere Regelungen. Seit 1. Mai 2026 gilt: Lenken ist ab 0,5 Promille verboten; weder Gepäck noch Personen dürfen mitgenommen werden; bis 16 Jahre herrscht Helmpflicht; Klingel und Blinker zählen zur Grundausrüstung.