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Verletzte, Todesopfer

Helfen Regeln im alltäglichen E-Scooter-Wahnsinn?

Steiermark
29.07.2026 20:00
Für alle bis 16 Jahre gilt am E-Scooter eine Helmpflicht.
Für alle bis 16 Jahre gilt am E-Scooter eine Helmpflicht.(Bild: stock.adobe.com null)
Porträt von Fanny Gasser
Von Fanny Gasser

Im Schnitt passiert in der Steiermark jeden Tag ein E-Scooter-Unfall. Oft müssen Kinder und Jugendliche mit Kopfverletzungen auf die Chirurgie gebracht werden – denn nur 17 Prozent tragen einen Helm, rechnet eine Grazer Studie vor. Bringen die neuen Regelungen, die seit Mai 2026 gelten, Entschärfung?

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„Mann flüchtet mit 70 km/h auf getuntem Gefährt vor Polizei“, „Autofahrer kracht in Frau am E-Scooter“, „13-jähriger Lenker schwer verletzt“, „23-jährige E-Scooter-Fahrerin erlag ihren Verletzungen“ – die Liste an Polizeimeldungen ist endlos. Um dem E-Scooter-Wahnsinn zu begegnen, präsentierte die Bundesregierung im Frühjahr strengere Regelungen. Seit 1. Mai 2026 gilt: Lenken ist ab 0,5 Promille verboten; weder Gepäck noch Personen dürfen mitgenommen werden; bis 16 Jahre herrscht Helmpflicht; Klingel und Blinker zählen zur Grundausrüstung.

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