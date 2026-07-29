Das lange qualvolle Sterben der autoritären Mutter

Sterben kann lange dauern! Und wenn die Familienverhältnisse – nennen wir es höflich – schwierig sind, dann wird's schmerzhaft und traurig. Für eine Linzerin dauerte es 14 Monate, und am Ende stand ein Prozess gegen zwei von drei Kindern. Warum das dritte nicht angeklagt wurde, hat einen bitteren Beigeschmack.