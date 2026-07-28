Die Innviertler Horrorstrecke kommt nicht zur Ruhe

Es war noch keine Woche her, dass zwei Pkw-Lenker auf der Altheimer Straße (B148 in Oberösterreich) ihr Leben lassen mussten. Am Samstagabend krachte es in derselben Kurve wieder, diesmal aber zum Glück glimpflicher. Die „Krone“ fragte bei Verkehrslandesrat Günther Steinkellner (FPÖ) nach, was dort getan werden muss.
„Als wir gesehen haben, dass niemand eingeklemmt ist, ist uns schon ein Riesenstein von den Schultern gefallen.“ Bernhard Raschhofer, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Mining, war am Samstag mit seinen Kameraden erneut zum Straßenkilometer 24 auf der berüchtigten B148 alarmiert worden.
Auf Gegenspur geraten
Dort war ein Kroate (52) aus Schärding kurz vor 19 Uhr auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal mit dem Wagen eines 25-jährigen Bulgaren aus Frankreich kollidiert. Dabei wurde die Ehefrau (52) des Kroaten und eine 23-jährige Bulgarin verletzt. Drei weiteren Passagieren passierte nichts, die Autos wurden aber zerstört.
Horror-Crash gut verarbeitet
Was geht einem bei der erneuten Alarmierung wegen „Personenrettung Verkehrsunfall, unklare Lage“ durch den Kopf? „Was zuvor dort vorgefallen ist, hat in den Köpfen nichts mehr verloren“, stellt Raschhofer (34) klar. Ein Großteil der 32 Kameraden vom Samstag war auch am Sonntag dabei. „Das zeigt, dass wir mit der internen Krisenintervention gute Arbeit geleistet haben“, so der Kommandant, der ergänzt: „Das Schöne ist, dass wir die Situation fast immer verbessern. Dass es sich manchmal nicht ausgeht, gehört leider dazu.“
Eine Entlastung der B148 kann nicht nur an Ort und Stelle geschafft werden. Die geplante Umfahrung beim Wenger Ortsteil Elling ist dennoch notwendig.
Verkehrs-Landesrat Günther Steinkellner (FPÖ)
Bild: Kerschbaummayr Werner
Oft knappe Situationen
Dass auf dem Abschnitt um den Wenger Ortsteil Elling nicht mehr passiert, sei ein Wunder: täglich gäbe es Geschichten von knappen Begegnungen auf der B148 – für die könne man aber nicht immer nur die Straße selbst verantwortlich machen, so Raschhofer. „Viele Lenker sind einfach extrem rücksichtslos unterwegs oder unterschätzen, wie lange ein Überholvorgang dauert“, bedauert der Kommandant.
Immer noch Handlungsbedarf
„Das Land Oberösterreich hat dort viele Maßnahmen gesetzt: Tempolimits, Überholverbote, bauliche Verbesserungen und das Radar in Elling. Nicht zuletzt die Anzahl der Raser dort zeigt, dass weiterhin Handlungsbedarf besteht“, heißt es aus dem Büro von Verkehrslandesrat Günther Steinkellner (FPÖ).
Auch A8-Ausbau soll helfen
Doch die Verbindung zwischen Innkreisautobahn A 8 und Simbach am Inn (Bayern) könne nicht alleine durch Maßnahmen an Ort und Stelle entlastet werden. Es brauche ein Zusammenspiel aus Einhaltung der gegebenen Beschränkungen, verkehrsrechtlichen und baulichen Maßnahmen, der geplanten Umfahrung – die „Krone“ berichtete – und einer leistungsfähigeren A 8: Hier fordert der Landesrat einen stellenweisen Ausbau auf drei Spuren.
Auf manchen Straßenabschnitten häufen sich Unfälle und Todesopfer. Oft können diese entschärft werden – mit Fahrbahnverkrümmungen, Verkehrsinseln, Tempolimits.
So einfach ist es auf der überlasteten B148 nicht, selbst eine Umfahrung wäre kein Wundermittel. Selbst wenn Kontrollen und Vorschriften unbeliebt sind – 70 Prozent der „Krone“-Leser waren in der „Frage der Woche“ gegen Tempo 80 auf Landstraßen aus – reicht der Appell an die Eigenverantwortung auf der Altheimer Straße offenbar nicht. Rücksichtslose oder abgelenkte Fahrer können auch auf der besten Straße einen Unfall bauen.
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