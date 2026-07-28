Die Innviertler Horrorstrecke kommt nicht zur Ruhe

Horror-Crash gut verarbeitet

Was geht einem bei der erneuten Alarmierung wegen „Personenrettung Verkehrsunfall, unklare Lage“ durch den Kopf? „Was zuvor dort vorgefallen ist, hat in den Köpfen nichts mehr verloren“, stellt Raschhofer (34) klar. Ein Großteil der 32 Kameraden vom Samstag war auch am Sonntag dabei. „Das zeigt, dass wir mit der internen Krisenintervention gute Arbeit geleistet haben“, so der Kommandant, der ergänzt: „Das Schöne ist, dass wir die Situation fast immer verbessern. Dass es sich manchmal nicht ausgeht, gehört leider dazu.“