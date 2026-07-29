Der traurige Tod nach einem lapidaren Knochenbruch

Erst vier Tage nach Hobigers Einlieferung wurde ein Blutbild gemacht – mit dem Resultat eines stark erhöhten Entzündungswertes. Wieder zwei Tage später stand Renate plötzlich vor einem leeren Bett im AKH, es war 14 Uhr. „Ach so, man hat Sie nicht verständigt?“, soll die Stationsschwester die 74-Jährige gefragt haben. Ihr Mann, mit dem sie seit 51 Jahren verheiratet war, wurde zur Reha in den 4. Bezirk überstellt. Von dort ging es direkt in die Klinik Landstraße, weil der Entzündungswert im Blut stieg und stieg.