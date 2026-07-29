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Europacup-Quali

SK Rapid gegen FC Santa Coloma, LIVE ab 20.30 Uhr

Conference League
29.07.2026 05:10
Rapid ist bereit für das Quali-Rückspiel!
Rapid ist bereit für das Quali-Rückspiel!(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Rückspiel in der zweiten Runde der Qualifikation zur Conference League! Rapid geht mit einem 3:1-Vorsprung ins Rückspiel gegen Santa Coloma aus Andorra. Wir berichten live – siehe Ticker unten. 

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Hier der Liveticker:

Rapid steht am Mittwoch (20.30 Uhr) vor der Finalisierung eines Formalakts. Nach dem 3:1-Auswärtssieg im Zweitrunden-Quali-Hinspiel der Conference League in der Vorwoche geht es für die Hütteldorfer nun darum, gegen den FC Santa Coloma aus Andorra den Aufstieg in die nächste Runde auch offiziell zu besiegeln. Trainer Johannes Hoff Thorup wünscht sich in der ersten Bewerbspartie der Saison vor Heimpublikum einen souveränen Auftritt.

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„Das ist ein Spiel, das wir gewinnen müssen, auch wenn wir wissen, dass Europacupspiele nie einfach sind“, erklärte der Däne. „Wenn wir die gleiche Disziplin und Leidenschaft wie in den ersten zwei Spielen an den Tag legen, bin ich sicher, dass wir aufsteigen.“

Dem Sieg in Andorra ließ Rapid am Sonntag ein ungefährdetes 3:0 im Cup bei Wienerberg folgen. Mit letzterem Auftritt war Hoff Thorup zufriedener als mit jenem im ersten Duell mit Santa Coloma. „Wir wollen diesmal das Match besser kontrollieren als in der letzten Woche. Da waren wir in der zweiten Hälfte zu offen.“

Rapid-Coach hofft auf Einzug in Ligaphase
Im Falle des zu erwartenden Aufstiegs geht es gegen den Sieger des Kräftemessens zwischen Paide Linnameeskond aus Estland und PFC Zira aus Aserbaidschan. Das erste Match endete mit einem Heim-1:0 für Paide, Rapid lässt die Retourpartie beobachten. Sollte man auch die dritte Qualirunde erfolgreich gestalten, ginge es im Play-off Ende August um den Einzug in die Ligaphase. „Vorher müssen wir unseren Job erledigen und auch Glück bei der Auslosung haben. Aber wenn wir es schaffen, dass wir uns für die Ligaphase qualifizieren, würde das sehr viel bedeuten“, sagte Hoff Thorup.

Johannes Hoff Thorup
Johannes Hoff Thorup(Bild: GEPA)

Für die Partie wurden bisher über 11.000 Tickets abgesetzt. Die Fans werden einen teilweise leicht ramponierten Rasen zu sehen bekommen, wie Geschäftsführer Steffen Hofmann berichtete. Das Grün wurde erst nach dem Ende der vergangenen Saison neu angepflanzt, hat aber seit der Hitzewelle Ende Juni im Bereich der Ersatzbänke mit einer Rasenkrankheit zu kämpfen. Man habe jedoch die Ausbreitung stoppen können und sei zuversichtlich, den Rasen bald wieder in einem Topzustand zur Verfügung zu haben, betonte der Deutsche.

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