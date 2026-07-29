SK Rapid gegen FC Santa Coloma, LIVE ab 20.30 Uhr

Rapid-Coach hofft auf Einzug in Ligaphase

Im Falle des zu erwartenden Aufstiegs geht es gegen den Sieger des Kräftemessens zwischen Paide Linnameeskond aus Estland und PFC Zira aus Aserbaidschan. Das erste Match endete mit einem Heim-1:0 für Paide, Rapid lässt die Retourpartie beobachten. Sollte man auch die dritte Qualirunde erfolgreich gestalten, ginge es im Play-off Ende August um den Einzug in die Ligaphase. „Vorher müssen wir unseren Job erledigen und auch Glück bei der Auslosung haben. Aber wenn wir es schaffen, dass wir uns für die Ligaphase qualifizieren, würde das sehr viel bedeuten“, sagte Hoff Thorup.