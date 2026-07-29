Erneut mehr Verletzte auf Österreichs Straßen

Das Bundesland mit den meisten Verletzten nach Oberösterreich mit 1573 war Niederösterreich mit 1540 Personen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum verzeichneten die beiden mit elf Prozent (OÖ) und zehn Prozent (NÖ) die stärksten Zuwächse. Wien und Salzburg seien laut Statistik Austria die einzigen Bundesländer, in denen es weniger Verletzte als im Vorjahresvergleich gegeben habe. In Wien und im Burgenland verunglückte dieses Jahr im ersten Quartal niemand tödlich. Rund 52 Prozent der Verkehrstoten kamen in einem Pkw ums Leben, elf Personen waren zu Fuß unterwegs und neun in einem Lkw.