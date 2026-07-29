US-Notenbank lässt Leitzinsen unverändert

Kritiker weisen allerdings darauf hin, dass eine Zinserhöhung nicht die Hauptursache der Inflation bekämpfen würde – denn ein Ende der Energiekrise ist erst bei einer dauerhaften Lösung der verzwickten Situation in der Straße von Hormuz absehbar. Die Meerenge ist für den globalen Energiehandel von immenser Bedeutung. Durch das derzeit knappe Angebot müssen Firmen viel mehr Geld für Öl, Gas und Dünger ausgeben. Eine voreilige Zinserhöhung könnte überhastet wirken, während der gleichbleibende Leitzins der Notenbank mehr Zeit für weitere Indikatoren einräumt.