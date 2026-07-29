Jugendliche terrorisierten brutal ÖBB-Personal

Jetzt konnte die Polizei acht Verdächtige im Alter von 14 bis 18 Jahren ausforschen, wie der ORF NÖ berichtete. Den entscheidenden Hinweis lieferte ausgerechnet ein Graffiti mit der Drohung: „Kontrolliert weiter Tickets und ihr seid tot“. Die Spur führte zu einer Gruppe, die vor allem auf der Bahnstrecke zwischen Wilhelmsburg und St. Pölten immer wieder für Zwischenfälle gesorgt haben soll.