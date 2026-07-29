Jugendliche terrorisierten brutal ÖBB-Personal

Monatelang sorgte eine Jugendbande im Bezirk St. Pölten für Angst und Schrecken. Die Jugendlichen sollen Zugbegleiter bedroht, einen Schaffner brutal zusammengeschlagen und zahlreiche Sachbeschädigungen verübt haben.
Jetzt konnte die Polizei acht Verdächtige im Alter von 14 bis 18 Jahren ausforschen, wie der ORF NÖ berichtete. Den entscheidenden Hinweis lieferte ausgerechnet ein Graffiti mit der Drohung: „Kontrolliert weiter Tickets und ihr seid tot“. Die Spur führte zu einer Gruppe, die vor allem auf der Bahnstrecke zwischen Wilhelmsburg und St. Pölten immer wieder für Zwischenfälle gesorgt haben soll.
Mit Faustschlag attackiert
Besonders erschütternd: Anfang Mai verweigerte ein Zugbegleiter einem bereits mehrfach auffälligen Jugendlichen den Einstieg. Daraufhin soll ihn ein damals erst 14-Jähriger mit mehreren Faustschlägen ins Gesicht attackiert und schwer verletzt haben, berichtet Polizeisprecher Johann Baumschlager.
Doch damit nicht genug: Den Jugendlichen werden auch zahlreiche Sachbeschädigungen vorgeworfen – von heruntergerissenen Verkehrs- und Firmenschildern über Graffiti bis hin zu einem herausgerissenen Verteilerkasten.
Obwohl bereits Anzeigen gegen die Gruppe vorliegen, dürfte das nicht alle abgeschreckt haben. Laut Polizei gilt die Jugendbande zwar als zerschlagen, einzelne Mitglieder sollen jedoch weiterhin strafbare Delikte begehen.
Gewalt gegen ÖBB-Mitarbeiter bleibt ein großes Problem: Laut Infrastrukturministerium wurden zwischen 2020 und 2025 österreichweit 1.549 Übergriffe auf Zugbegleiter sowie Service- und Kontrollteams registriert. Hinzu kommen 285 Attacken auf das ÖBB-Sicherheitspersonal.
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