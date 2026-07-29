Alle Details um WAC-Goalie Polster & Hertha Berlin

Der deutsche Zweitligist Hertha Berlin denkt an WAC-Goalie Nikolas Polster – Klub und Spieler sollen sich sogar einig sein. Woran es noch hakt, welche Summen am Tisch liegen, was sein „Mentor“ Helge Payer sagt, wie die Deutschen die „Wölfe“ überzeugen wollen und wer ein potenzieller Nachfolger ist? Alle Infos hier! Zudem: Ein Abwehrmann wackelt für den Bundesliga-Auftakt am Sonntag, für einen anderen wird ein Abnehmer gesucht! Und ein Zypern-Angebot liegt am Tisch ...
Für den WAC steigt am Sonntag der Saisonstart gegen die Austria Wien. Ob Nikolas Polster da noch im Kader stehen wird? Fraglich!
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