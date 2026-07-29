Geschichtsstunde mit Hobbyhistoriker Putin

Die östliche Hälfte sei schon immer Russland gewesen, dozierte Putin, so auch nach 1917: „Doch dann kam Lenin und schlug den Donbass der neu gebildeten Ukraine zu.“ Damit nicht genug: „Stalin weitete 1945 die Ukraine nach Westen aus – aber im Rahmen des Gesamtstaates. Offenbar ist ihm nie in den Sinn gekommen, dass eine Situation wie die heutige entstehen könnte.“