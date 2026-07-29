„Österreich bremst seine klügsten Köpfe aus!“

Gemeinsam mit Innsbrucks Rektorin Veronika Sexl und TU-Wien-Rektor Jens Schneider wanderte die „Bergkrone“ in den Karawanken. Zwischen schmalen Steigen und beeindruckenden Gipfelblicken sprachen die beiden Spitzenwissenschaftler über Österreichs Zukunft, künstliche Intelligenz, Bürokratie, Fachkräftemangel und die Frage, warum das Land seine klügsten Köpfe immer wieder verliert.
Der Stinzlsteig verlangt Trittsicherheit. Mit jedem Höhenmeter wird der Blick weiter. Und weil man in Österreichs Bergen natürlich per Du ist, wird aus Professor Schneider schnell Jens und aus Rektorin Sexl einfach Veronika. „In den Bergen bekommt man Abstand“, sagt Jens. „Und lernt Demut“, ergänzt Veronika.
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