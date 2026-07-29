„Österreich bremst seine klügsten Köpfe aus!“

Der Stinzlsteig verlangt Trittsicherheit. Mit jedem Höhenmeter wird der Blick weiter. Und weil man in Österreichs Bergen natürlich per Du ist, wird aus Professor Schneider schnell Jens und aus Rektorin Sexl einfach Veronika. „In den Bergen bekommt man Abstand“, sagt Jens. „Und lernt Demut“, ergänzt Veronika.