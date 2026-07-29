Hitzetage: Tirol vor besorgniserregendem Rekord

Noch eine Woche lässt Hoch „Olaf“ Tirol im wahrsten Sinn des Wortes „brennen“. Gleichzeitig nimmt die Zahl der Hitzetage in Lienz und Innsbruck dramatische Ausmaße an. In den nächsten Tagen drohen zudem auch Hitzegewitter, die teils auch heftig ausfallen können.
In Scheffau am Wilden Kaiser (Bezirk Kufstein) hatten hunderte Einsatzkräfte am Dienstag und Mittwoch einen Waldbrand zu bekämpfen – am Boden und aus der Luft. Es war nicht das erste Mal in diesem so ungewöhnlich heißen und trockenen Sommer, dass Wälder brannten. Und ein Ende der gerade begonnenen neuen Hitzewelle ist in den nächsten Tagen nicht in Sicht.
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