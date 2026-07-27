Kletterin riss Partner mit in die Tiefe und starb

Für Frau kam jede Hilfe zu spät

Ein Notarzthubschrauber brachte den Schwerverletzten zunächst zur Erstversorgung zum nahegelegenen Taschachhaus und anschließend ins Krankenhaus Zams. Für die 32-jährige Frau kam jedoch leider jede Hilfe zu spät. Beim zweiten Anflug konnte der Notarzt nur noch den Tod der 32-Jährigen feststellen. Die Verunglückte befand sich nach wie vor in der Spalte und musste von der Bergrettung geborgen werden.