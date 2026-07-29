Hat Altach mit dieser Leihe großen Coup gelandet?

Niklas Niehoff ist gerade einmal 21 Jahre alt. Der Poker um seine Leihe von Holstein Kiel zu Altach zog sich über mehrere Tage hin, ehe man sich schließlich einig wurde und für beide Seiten befriedigende Optionen eingebaut hatte. Altach verfügt im Sommer 2027 über eine Kaufoption auf den jungen Deutschen. Holstein Kiel will aber weiter die Hand auf Niehoff halten und hat sich eine Rückkaufoption ausbedungen. In welcher finanzieller Größenordnung die beiden Optionen angesiedelt sind, wurde nicht bekannt gegeben.