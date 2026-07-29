Mit Traktor in Bach gestürzt – Lenker starb

Aus bislang ungeklärter Ursache kam Mittwochabend ein Traktorgespann in St. Johann (Tirol) von der Straße ab und stürzte in einen nahen Bach. Der Lenker wurde im Fahrzeughaus eingeklemmt. Er erlitt tödliche Verletzungen.
Zu einem tragischen Verkehrsunfall kam es Mittwochabend gegen 17 Uhr auf der Hochkönigbundesstrasse B 164 in Sankt Johann in Tirol (Bezirk Kitzbühel).
Ein von Fieberbrunn kommendes Traktorgespann stürzte aus noch unbekannter Ursache in die Fieberbrunner Ache, wobei der Traktor am Dach landete und den Lenker einklemmte.
Schweres Gerät für Bergung nötig
Der Mann, dessen Identität noch unbekannt ist, erlitt dabei tödliche Verletzungen. Der Traktor musste mittels schwerem Gerät angehoben werden, ehe der Verunfallte von Feuerwehr und Wasserrettung geborgen werden konnte.
Der Einsatz dauerte mehrere Stunden. Zudem wurde eine Ölsperre von der ebenfalls alarmierten FF Kirchdorf im Fluss errichtet. Die Polizei richtete eine Umleitung ein.
Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.
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