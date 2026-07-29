„Gegenüber manchen wird viel zu harsch geschossen“

Sturms Aufstieg in der Champions-League-Quali bei Heart of Midlothian lässt die Fans der Schwarz-Weißen auf eine bärenstarke Saison hoffen. Vor allem der abgebrühte Auftritt der Ingolitsch-Truppe hinterließ einen starken Eindruck. Über sein Team lässt der Coach nichts kommen – was er in Schottland auch mit einer glasklaren Ansage untermauerte.
Locker, gelöst, lachende Gesichter. Die Stimmung während des Heimflugs von Sturm aus Schottland war natürlich bestens. Nach dem 4:0 in Graz hatte man ja schon von einem eher angenehmen Rückflug ausgehen können – die Art und Weise, wie die Grazer aber dem anfänglichen Druck im schottischen Kessel Stand gehalten haben, sorgte für viel Lob und Applaus. Und bei Coach Fabio Ingolitsch auch für den ein oder anderen positiven Überraschungsmoment.
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