„Gegenüber manchen wird viel zu harsch geschossen“

Locker, gelöst, lachende Gesichter. Die Stimmung während des Heimflugs von Sturm aus Schottland war natürlich bestens. Nach dem 4:0 in Graz hatte man ja schon von einem eher angenehmen Rückflug ausgehen können – die Art und Weise, wie die Grazer aber dem anfänglichen Druck im schottischen Kessel Stand gehalten haben, sorgte für viel Lob und Applaus. Und bei Coach Fabio Ingolitsch auch für den ein oder anderen positiven Überraschungsmoment.