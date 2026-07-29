Widhölzl warnt: „Alle wollen uns vom Thron stoßen“

Österreichs Skispringer bereiten sich seit April auf den kommenden WM-Winter vor. Cheftrainer Andreas Widhölzl sieht sein Team dabei auf einem guten Weg. Altmeister Stefan Kraft und Co. lassen dennoch mit dem G-Auftakt am Wochenendeden ersten Vergleich mit der Konkurrenz aus.
Seit April bereiten sich Altmeister Stefan Kraft und Co. auf den WM-Winter vor. „Die Mischung zwischen jungen und älteren Athleten funktioniert sehr gut, alle sind hoch motiviert“, ist der Tiroler mit der Entwicklung zufrieden.
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