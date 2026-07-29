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Odyssee im Krankenhaus

Genickbruch nach Crash! Sorge um Musical-Star (66)

Society International
29.07.2026 19:49
Deborah Sasson wurde zunächst in ein italienisches Krankenhaus eingeliefert. Erst nach dem ...
Deborah Sasson wurde zunächst in ein italienisches Krankenhaus eingeliefert. Erst nach dem Rücktransport in ein deutsches Spital konnte man das Ausmaß ihrer schweren Verletzungen feststellen. (Symbolbild)(Bild: Massimo Todaro - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die US-amerikanische Musical-Sängerin Deborah Sasson ist in Italien Opfer eines schweren Verkehrsunfalls geworden. Erst im Krankenhaus stellte sich heraus, wie schwer die 66-Jährige tatsächlich verletzt war.

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Sasson brach sich bei dem Horror-Crash Anfang Juli das Genick. Das berichtet die „Bild“-Zeitung am Mittwoch. Die 66-Jährige war damals gerade mit ihrem Ehemann auf dem Rückweg von Mantua ins deutsche Bundesland Hessen, wo das Paar lebt. 

Auto unter Geländewagen gerutscht
Der Mercedes sei unter einen Geländewagen gerutscht, so das Blatt. Während Sassons Ehemann Dieter Tings (63) unverletzt blieb, habe die 66-Jährige neben dem Genickbruch noch weitere Wirbelverletzungen im unteren Rücken erlitten.

Rettung durch den deutschen ADAC
Sasson sei zunächst in ein Krankenhaus in Mantua eingeliefert worden. Ein MRT habe dort mehr als drei Tage auf sich warten lassen. Mehr noch: Sasson musste auf einer Liege im Krankenhausflur zwischen anderen Patienten ausharren. „Sie hat kein Bett bekommen“, berichtet Tings. Er organisierte schließlich laut der „Bild“ über den ADAC den Rücktransport nach Deutschland. Die weiteren Wirbelverletzungen seien erst dort festgestellt worden, berichtet die Zeitung.

Ab Dezember Tournee mit „Phantom der Oper“ geplant
Inzwischen trage Sasson ein Stützkorsett zur Stabilisierung der Wirbelsäule und es gehe ihr den Umständen entsprechend gut, heißt es laut einem Zitat von Dieter Tings. Sie plane, für die Premiere ihrer neuen Live-Bühnenshow „The Music in Me“ im November 2026 wieder fit zu sein.

Die in Boston geborene Sopranistin, Musicaldarstellerin, Komponistin und Popsängerin erlangte vor allem im deutschsprachigen Raum große Bekanntheit. Von 1983 bis 1990 war sie mit dem bekannten deutschen Opernsänger und Rock-Tenor Peter Hofmann verheiratet. An der Seite von Uwe Kröger wollte Sasson ab Dezember mit dem Musical „Phantom der Oper“ auf große Tournee gehen.

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