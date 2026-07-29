Genickbruch nach Crash! Sorge um Musical-Star (66)

Rettung durch den deutschen ADAC

Sasson sei zunächst in ein Krankenhaus in Mantua eingeliefert worden. Ein MRT habe dort mehr als drei Tage auf sich warten lassen. Mehr noch: Sasson musste auf einer Liege im Krankenhausflur zwischen anderen Patienten ausharren. „Sie hat kein Bett bekommen“, berichtet Tings. Er organisierte schließlich laut der „Bild“ über den ADAC den Rücktransport nach Deutschland. Die weiteren Wirbelverletzungen seien erst dort festgestellt worden, berichtet die Zeitung.