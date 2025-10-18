Model Y: Billig-Tesla ist gar nicht mal so nackt!

„Kein Glasdach“ war eine Aussage über das abgespeckte Model Y. Das stimmt irgendwie, aber strenggenommen nicht. Denn wirklich weglassen kann man es nicht, es gehört zur Karosseriekonstruktion, daher wäre eine Änderung teuer bis zur Unmöglichkeit. Nein, Elon Musk lässt Stoff drüberspannen, um den Billigeindruck zu erwecken. Manchen Kunden wird das sogar recht sein. Bisher ließ sich Licht (und Wärme) von oben nicht verhindern.