„Zerstörung eines Mythos“ lässt Ferrari abstürzen

Ferrari-Vorstandschef John Elkann sieht die Entwicklung hingegen positiv. Er bezeichnete das erste vollelektrische Modell des Herstellers als zukunftsweisenden Schritt. „Luce“ sei ein Auto der Zukunft, sagte Elkann. Das Modell bekräftige, was Ferrari seit jeher auszeichne: den Mut, die Grenzen des Möglichen neu zu definieren. Für die Entwicklung sei ein neuer kreativer Ansatz notwendig gewesen, den die Designgruppe LoveFrom eingebracht habe. An dem Projekt beteiligt waren der frühere Apple-Designer Jony Ive sowie der Designer Marc Newson.