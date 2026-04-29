VW ID. Polo: Hier läuft endlich vieles richtig

Besonders groß ist der Kofferraum geraten, der extrem davon profitiert, dass die neuen ID-Modelle ihren Antrieb nicht mehr hinten, sondern vorn haben: Er fasst bis zu 441 Liter! Das schaffen viele deutlich höherklassigen Autos nicht. Der Clou ist die Tiefe des Laderaumes. Das Fach unterm (ab „Life“ serienmäßigen) doppelten Boden ist so geräumig, dass sogar ein Kinderwagen hineinpassen soll. Klappt man die Lehnen um, bekommt man ein Ladevolumen von 1243 Litern. Die Rückbank ist jedoch nicht verschiebbar. Ein Frunk ist sich in der Entwicklung nicht ausgegangen. Nicht nur wegen des Frontantriebs, sondern vor allem, weil der Klimakompressor zu zentral platziert wurde.