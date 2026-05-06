Mazda CX-5: Langsam, aber sicher passt er sich an

Der Motor: aus der Zeit gefallen

Der größte Kritikpunkt sitzt unter der Haube. Ein 2,5-Liter-Saugbenziner mit 141 PS. Kein Turbo, kein Punch, wenig Begeisterung, nur eine milde Hybridisierung (21,6 Volt). Fast elf Sekunden auf 100 km/h, dazu ein Verbrauch von rund 8,5 Litern im Alltag. Man kann damit fahren. Aber man muss es wollen. Und in Kauf nehmen, dass er bei Beanspruchung laut wird. Früher gab’s Alternativen - stärkere Motoren, sogar Diesel. Heute: Fehlanzeige. Aber vielleicht kommt ja doch noch was.