Neuer „Yugo“ ist auf Kurs – 12.000 Euro angepeilt!

Die Meldung von der geplanten Rückkehr der Balkankiste Zastava Yugo hat vergangenes Jahr auf krone.at extrem eingeschlagen. Nun gibt es ein Update zur Neuauflage.
Der Yugo war sozusagen der Käfer des Balkans. Nicht der technisch Fortschrittlichste, nicht der Zuverlässigste, aber er hat die Massen mobilisiert, wie man auf den Straßen sehen konnte.
Genau das soll auch der neue Yugo leisten: ein gut vier Meter langer Kleinwagen, der – das wurde jetzt mitgeteilt – nur rund 12.000 Euro kosten soll.
Yugo-Mastermind Aleksandar Bjelić hat auf der SEE Automotive Conference in Belgrad weitere Konzeptstufen gezeigt sowie erste technische Details genannt. Demnach soll das erste Modell einen Vollhybridantrieb erhalten.
Der Antrieb soll verschiedene Kraftstoffe unterstützen und im Idealfall lediglich 2,2 Liter pro 100 Kilometer verbrauchen. Anders als Plug-in-Hybride soll das System ohne externe Ladefunktion auskommen. Als Zielpreis nennt Yugo rund 12.000 Euro. „Er soll die Idee des günstigen Kleinwagens wiederaufleben lassen“, sagt Professor Bjelić, der nicht nur vier Firmen hat, sondern auch einen Lehrstuhl an der Universität Belgrad.
„Natürlich ist auch eine Elektro-Version geplant, das ist einfach zeitgemäß und entspricht dem Stand der Technologien bzw. auch dem ökologischen Faktor. Aber gerade am Balkan ist es mit der Ladeinfrastruktur nicht weit her. Und dann ist da ja auch das Ziel, dass der Yugo für viele Menschen erschwinglich sein soll.“
Schon damals gab es mehr als nur einen Dreitürer, etwa auch ein Cabrio, und das soll auch künftig der Fall sein. „Wir haben eine komplette Modellreihe designt. Zum klassischen Dreitürer kommen ein Fünftürer, ein viersitziges Cabrio, ein Roadster, ein SUV und auch ein Kleinlieferwagen, ähnlich einem VW Caddy. Alles auf der gleichen Plattform.“
Der ganz große Kick-off soll dann 2027 auf der World Expo in Belgrad stattfinden: Dort wird ein fahrbarer Prototyp gezeigt. Spätestens dann soll ein großer Hersteller gefunden werden, der den Yugo bauen soll, denn: „Wir sind keine Autohersteller und wollen das auch nicht sein.“
Allerdings arbeitet Bjelić derzeit mit einem „europäischen Volumenhersteller“ zusammen, mit dem der fahrbare Prototyp realisiert wird. Der Yugo-Mastermind kann sich am Baukasten des Konzerns bedienen. Viel spricht dafür, dass es sich um Stellantis handeln könnte, aber es wurde Stillschweigen vereinbart.
Bjelić ist zuversichtlich, dass bald ein Hersteller gefunden wird, das Interesse (auch aus China) ist groß, sagt er. Sein Wunsch: Marktstart 2028/2029. Ob das hält, weiß derzeit noch niemand.
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