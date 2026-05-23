Neuer „Yugo“ ist auf Kurs – 12.000 Euro angepeilt!

Genau das soll auch der neue Yugo leisten: ein gut vier Meter langer Kleinwagen, der – das wurde jetzt mitgeteilt – nur rund 12.000 Euro kosten soll.

Yugo-Mastermind Aleksandar Bjelić hat auf der SEE Automotive Conference in Belgrad weitere Konzeptstufen gezeigt sowie erste technische Details genannt. Demnach soll das erste Modell einen Vollhybridantrieb erhalten.