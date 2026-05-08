VW Golf GTI 50 holt Nordschleifen-Klassenrekord

Damit war er 0,358 Sekunden schneller als der neue Zweitplatzierte, der letzte Honda Civic Type R. Ein Spaziergang war das nicht – im spektakulären On-board-Video sieht man, wie hart der Rekordfahrer arbeitet, um die Zeit möglich zu machen. Am Ende wird er von der Stoppuhr belohnt. Bei einer früheren Fahrt hatte es nur für eine 7:46,125 gelangt (die Strecke war teilweise feucht).