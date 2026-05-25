5 legendäre Motoren: Highlights unter der Haube

Es gibt Motoren, die sind einfach nur Antriebe. Und es gibt Motoren, die zu Mythen werden. Der 6,3-Liter-V8 von AMG etwa, offiziell M156, ein freisaugender Kraftprotz, der noch heute nachhallt wie ein Donnerschlag aus Affalterbach. Oder der 5,5-Liter-Kompressor-V8, der Anfang der 2000er jede Vorstellung von Drehmoment pulverisierte. Und natürlich der Wankelmotor von Mazda, eine rotierende Ingenieursfantasie, die bis heute so faszinierend wie widerspenstig ist. Ganz zu schweigen vom scheinbar endlosen V12 von Rolls-Royce, der nicht arbeitet, sondern schlicht existiert – lautlos, souverän, unerschütterlich.