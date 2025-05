Tesla Model 3 mit Top-Reichweite: Reicht‘s jetzt?

Manches ist einfach nervig, etwa wenn am Testwagen die automatische Übernahme von Tempolimits eigentlich abgeschaltet ist, aber trotzdem plötzlich ein Limit übernommen wird. Zum Beispiel auf der A2 bei Guntramsdorf, wo das Model 3 sich plötzlich auf 100 km/h eingeregelt hat. Am Rande bemerkt: An der Stelle (entlang der Raststätte) ist Tempo 80 vorgeschrieben.