Mercedes GLC: Erfüllt er die hohen Erwartungen?

Sensationsdisplay im Innenraum

Der Innenraum wird in vielen Mercedes-Modellen schon länger von Glas dominiert, das sich über die gesamte Breite von Tür zu Tür zieht. Serie ist hier im GLC ein „Superscreen“, der bis zu drei einzelne Displays (ein Zehn-Zoll- und ein oder zwei 14-Zoll-) unter sich vereinigt. Gegen Aufpreis bekommt man erstmals den „Hyperscreen“, einen 99,3 Zentimeter (39,1 Zoll) breiten Bildschirm ohne jede Unterbrechung, der alles nahtlos darstellt. Dennoch bleibt noch Platz für klassisches Armaturenbrettdesign in Form von feinen Holzoberflächen und eleganten Luftausströmern. Dadurch fühlt man sich auch wohler als etwa im CLA, in dem das Cockpit deutlich beengter wirkt (wobei natürlich die geringere Fahrzeuggröße eine Rolle spielt).