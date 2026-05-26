Das ist ein Ferrari. Sagt Ferrari. Er heißt Luce.

Der Ferrari Luce bringt („mit optionaler Ausstattung“, in Serienausstattung also wahrscheinlich mehr) 2260 Kilogramm auf die Waage. Vier permanentmagneterregte Synchronmotoren in Radialflussbauweise, wie sie Ferrari bereits beim Hypercar F80 eingesetzt hat, sorgen für eine Gesamtleistung von 772 kW/1050 PS und ein maximales Drehmoment von 990 Nm (11.500 Nm an den Rädern). Die beiden Vorderachsmotoren leisten je 210 kW/286 PS. An der Hinterachse arbeiten zwei jeweils 310 kW/422 PS starke E-Maschinen, die den Luce bei Bedarf auch allein antreiben können.