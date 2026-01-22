Volvo EX60: Mit Mega-Reichweite gegen den BMW iX3

Alle Versionen nutzen eine 800-Volt-Architektur. An geeigneten Schnellladesäulen lassen sich mit bis zu 370 kW in rund zehn Minuten bis zu 340 Kilometer nachladen, in 19 Minuten geht es von 10 auf 80 Prozent. Ein intelligentes Ladeprogramm sorgt dafür, dass die Batterie vor dem Stopp vorkonditioniert wird, um die hohe Ladeleistung möglichst lange halten zu können. Für unterschiedliche Ansprüche bietet Volvo drei Antriebsvarianten, die jeweils in den Ausstattungslinien Plus und Ultra erhältlich sind; die Einstiegslinie Core folgt zu einem späteren Zeitpunkt.