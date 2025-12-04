BMW iX3: Herausragend – aber auch gut im Umgang?

Vier Herzen steuern die Neue Klasse

Alles, was mit Fahren zu tun hat, fühlt sich geschmeidig an. Würde man den Grund dafür suchen, könnte man auf das „Heart of Joy“ kommen, einen der vier als Superbrains bezeichneten Hochleistungscomputer. In diesem Herz läuft alles zusammen, was das Auto antreibt, bremst und lenkt. Und es steuert all das bis ins Feinste. Klar, alle E-Autos beherrschen das Blending zwischen Rekuperation und Scheibenbremsen, beim iX3 geht das aber so weit, dass er die Bremsen nicht einmal zum Anhalten braucht. Stehen bleiben und wieder anfahren laufen daher ungewöhnlich smooth ab.