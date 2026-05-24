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BMW startet Alpina neu – mit elegantem Luxus-Coupé

Motor
24.05.2026 12:00
(Bild: SP-X/Mario Hommen)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Mit über 700 PS starkem V8, Luxus im Manufaktur-Stil und elegantem Blechkleid zeigt BMW, wohin Alpina künftig steuern soll. Die Studie vom Comer See ist Auftakt zu etwas Größerem.

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Wenn BMW dieser Tage über die Zukunft von Alpina spricht, klingt das weniger nach nostalgischer Traditionspflege als nach einer ziemlich klaren Machtansage. Im Rahmen des Concorso d’Eleganza Villa d’Este am Comer See haben die Münchner erstmals konkreter gezeigt, wohin die Reise mit der einstigen Buchloer Veredlermarke gehen könnte. Nachdem die Münchner Anfang 2026 die Markenrechte vollständig übernommen haben, dürfte Alpina wohl schon ab 2027 als eigenständige Luxusmarke auftreten und sich damit zwischen BMW und Rolls-Royce einsortieren.

(Bild: SP-X/Mario Hommen)
(Bild: SP-X/Mario Hommen)
(Bild: SP-X/Mario Hommen)
(Bild: SP-X/Mario Hommen)
(Bild: SP-X/Mario Hommen)
(Bild: SP-X/Mario Hommen)

Das es BMW ernst mit einer weiteren Marke ist, unterstreicht das vor mondäner Kulisse enthüllte Konzeptfahrzeug Vision BMW Alpina. Mit 5,20 Metern Länge, flacher Dachlinie und zwei Türen wirkt das Coupé wie eine Art Gran Turismo für sehr hohe Geschwindigkeiten und lange Distanzen. Mit seinen vier vollwertigen Sitzplätzen ist der Alpina-Entwurf ein luxuriöser Hochgeschwindigkeitsgleiter. 

Das Blech ist elegant geschnitten, wobei das Heck besonders gefällig wirkt, während  die Front durchaus polarisieren dürfte. Darunter steckt viel Technik aus dem 7er. Hinterleuchtete Riesenniere, Hofmeister-Knick und die monumentalen Proportionen lassen an der BMW-Abstammung ohnehin keinen Zweifel. Gleichzeitig stellen Details wie die feinen Zierlinien in den Flanken, der Alpina-Schriftzug auf dem Frontsplitter oder die klassischen 20-Speichen-Räder in 22 und 23 Zoll die zweite Identität zur Schau.

(Bild: SP-X/Mario Hommen)
(Bild: SP-X/Mario Hommen)

Bemerkenswert: Während die Konkurrenz derzeit mit elektrischer Zukunft von sich reden macht, setzt BMWs Alpina-Vision demonstrativ auf Verbrenner-Exzess. Unter der langen Haube arbeitet ein V8 mit mehr als 700 PS. BMW spricht von einem tiefen, sonoren Klangbild. Weil Alpina traditionell wenig von elektronischen Fesseln hält, dürfte man auf die üblichen BMW-Limitierungen verzichten. Entsprechend wäre eine Topspeed oberhalb der 300er-Marke denkbar. Nicht zufällig fiel bei der Präsentation mehrfach der Begriff „Time shrinking machine“.

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Im Innenraum setzt der Vision Alpina auf demonstrativen Luxus alter Schule. Polierte Metalle, Kristallelemente, vollnarbiges Leder und fein ausgearbeitete Details zitieren klassische Uhrmacherkunst. Trotzdem gibt es auch reichlich Bildschirmfläche, inklusive eigenem Display für den Beifahrer und großflächigem Panoramic-Vision-Head-up-System. Das alles wirkt bereits durchaus seriennah. Offiziell spricht BMW zwar explizit von einer Studie. Aber die Betonung vom Konzeptstatus soll häufig nur verschleiern, dass die Entscheidung intern längst gefallen ist.

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