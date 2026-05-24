BMW startet Alpina neu – mit elegantem Luxus-Coupé

Wenn BMW dieser Tage über die Zukunft von Alpina spricht, klingt das weniger nach nostalgischer Traditionspflege als nach einer ziemlich klaren Machtansage. Im Rahmen des Concorso d’Eleganza Villa d’Este am Comer See haben die Münchner erstmals konkreter gezeigt, wohin die Reise mit der einstigen Buchloer Veredlermarke gehen könnte. Nachdem die Münchner Anfang 2026 die Markenrechte vollständig übernommen haben, dürfte Alpina wohl schon ab 2027 als eigenständige Luxusmarke auftreten und sich damit zwischen BMW und Rolls-Royce einsortieren.