Was bleibt, wenn wir gehen? Alles zum Thema Erben

Das Thema Sterben und Erben betrifft uns alle einmal: Damit aus diesem schweren Moment keine zusätzliche Belastung bzw. Konflikte entstehen, sollte man rechtzeitig Klarheit schaffen. In unserer Krone+-Serie erfahren Sie, wie Nachlässe und Testamente in Österreich funktionieren, worauf man achten muss, welche Hürden es gibt und wie der eigene Wunsch auch wirklich gültig wird.
Die Niederösterreicherin Maria J. (78) starb überraschend: Ihre Hinterbliebenen dachten dennoch, die taffe Frau hätte ihre Verlassenschaft längst klar geregelt. Der eine Sohn freute sich auf ihren Bauernhof, die älteste Enkelin über ihr Sparbuch; Marias Tochter, die vor Ewigkeiten den Kontakt zur Mutter abgebrochen hatte, sollte nichts erben, stattdessen aber ihre beste Freundin Simone. Und ihr Lebensgefährte beanspruchte die kleine Wiener Wohnung seiner einst großen Liebe für sich.
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