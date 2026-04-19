Was bleibt, wenn wir gehen? Alles zum Thema Erben

Die Niederösterreicherin Maria J. (78) starb überraschend: Ihre Hinterbliebenen dachten dennoch, die taffe Frau hätte ihre Verlassenschaft längst klar geregelt. Der eine Sohn freute sich auf ihren Bauernhof, die älteste Enkelin über ihr Sparbuch; Marias Tochter, die vor Ewigkeiten den Kontakt zur Mutter abgebrochen hatte, sollte nichts erben, stattdessen aber ihre beste Freundin Simone. Und ihr Lebensgefährte beanspruchte die kleine Wiener Wohnung seiner einst großen Liebe für sich.