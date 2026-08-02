Verehrt, gefürchtet, gejagt, für Reklame gut genug

Faszinierend und beängstigend, wichtig in Mythologie und Märchen, als Wappentier und in Logos von Unternehmen, gefürchtet von Almbauern: eine Kulturgeschichte des Wolfs.
„Wir haben uns beide zuerst unabhängig voneinander und dann miteinander mit dem Wolf beschäftigt“, erzählen Andreas Kleewein, der Biologe, der hobbymäßig auch Historiker ist, und Roland Bäck, der Historiker ist, der leidenschaftlich gern in die Biologie schnuppert.
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