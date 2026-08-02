Turm in Chemie-Unternehmen stand in Flammen

Mitarbeiter löschten Feuer

Mehrere Feuerwehren rückten sofort zum Industrieareal aus, nachdem um kurz nach 20.00 Uhr der Alarm einging. „Wenige Minuten später war die Lage jedoch bereits unter Kontrolle!“, berichtet ein Sprecher der Feuerwehr. Mitarbeiter des Betriebs griffen umgehend ein und konnten den Brand noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte mit Feurelöschern löschen. „Durch die Reflexion der tief stehenden Sonne wirkten die Flammen auf den Aufnahmen deutlich größer und dramatischer, als sie tatsächlich waren“, beruhigt die Feuerwehr.