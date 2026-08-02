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Brandalarm in Krems!

Turm in Chemie-Unternehmen stand in Flammen

Niederösterreich
02.08.2026 21:49
Symbolfoto: aus einem WErksturm im Unternehmen Kemira drangen am Sonntag Flammen. Mittlerweile ...
Symbolfoto: aus einem WErksturm im Unternehmen Kemira drangen am Sonntag Flammen. Mittlerweile ist alles gelöscht.(Bild: Stadtgemeinde Krems)
Porträt von Anna Kindlmann
Porträt von Mark Perry
Porträt von Nikolaus Frings
Von Anna Kindlmann , Mark Perry und Nikolaus Frings

Erschreckende Brand Szenen in einem Chemiewerk in Krems! Ein Werksturm im Chemieunternehemn Kemira stand am Sonntagabend in Flammen. Doch die Feuerwehr beruhigt bereits eine Stunde nach Brandausbruch: „Die Mitarbeiter konnten das Schlimmste löschen!“

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Großeinsatz für die Feuerwehr in Krems am Sonntagabend!  Dramatische Szenen spielten sich im Chemiepark des Unternehmens„Kemira“ ab.  Alarmierende Bilder, die der „Krone“ zugespielt wurden, zeigen einen Feuerschein über einem Werksturm. Augenzeugen berichteten, dass Flammen aus einem hohen Gebäude schlugen und bereits aus größerer Entfernung sichtbar gewesen seien.

Mitarbeiter löschten Feuer
Mehrere Feuerwehren rückten sofort zum Industrieareal aus, nachdem um kurz nach 20.00 Uhr der Alarm einging. „Wenige Minuten später war die Lage jedoch bereits unter Kontrolle!“, berichtet ein Sprecher der Feuerwehr.  Mitarbeiter des Betriebs griffen umgehend ein und konnten den Brand noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte mit Feurelöschern löschen. „Durch die Reflexion der tief stehenden Sonne wirkten die Flammen auf den Aufnahmen deutlich größer und dramatischer, als sie tatsächlich waren“, beruhigt die Feuerwehr. 

Material begann plötzlich zu brennen
Dennoch rückten insgesamt vier Betriebsfeuerwehren sowie drei Freiwillige Feuerwehren zum Chemiepark aus. Nach ersten Informationen dürfte im Zuge von Arbeiten beziehungsweise eines Materialwechsels Material im Produktionsturm zu brennen begonnen haben.

Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. „Auch für die Bevölkerung bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr“, so der Einsatzleiter. Nach Angaben aus dem Betrieb traten auch keine gefährlichen Chemikalien aus.

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