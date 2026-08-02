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Ausreden vorbei: Jetzt bewegen wir uns gemeinsam!

krone.tv
02.08.2026 10:00
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der Alltag ist oft vollgepackt mit Arbeit und Pflichten, aber unser Körper braucht auch Bewegung. Spätestens am Wochenende gibt es einfach keine Ausreden mehr. Gemeinsam mit Philipp finden wir die Motivation, einmal anzufangen und dann dranzubleiben.

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