Nicht einmal jeder Zweite besitzt noch Immobilie

Eine Familie gründen, ein Haus bauen (oder zumindest eine Wohnung kaufen) – wer kennt jene erstrebenswerten Lebensziele nicht, die, zumindest bis vor einigen Jahren, wohl bei den meisten ganz oben auf der Liste gestanden sind. Es hat sich etwas geändert. Sowohl an den Wünschen der jungen Generation als auch an der Umsetzbarkeit gewisser Wünsche. Die eigenen vier Wände scheinen – aufgrund der Verteuerung sämtlicher Lebensbereiche – für die meisten in immer weitere Ferne zu rücken. „Eigentum werde ich mir sowieso nie leisten können“, ist ein Satz, den man oft zu hören bekommt.