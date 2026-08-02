Nicht einmal jeder Zweite besitzt noch Immobilie

Der Traum vom Eigenheim war einmal weitverbreitet. Heute erscheint er nicht mehr so erstrebenswert – und vor allem kaum mehr in leistbaren Dimensionen. Nicht umsonst liegen wir bei der Eigentumsquote daher aktuell auf dem tiefsten Stand seit 20 Jahren.
Eine Familie gründen, ein Haus bauen (oder zumindest eine Wohnung kaufen) – wer kennt jene erstrebenswerten Lebensziele nicht, die, zumindest bis vor einigen Jahren, wohl bei den meisten ganz oben auf der Liste gestanden sind. Es hat sich etwas geändert. Sowohl an den Wünschen der jungen Generation als auch an der Umsetzbarkeit gewisser Wünsche. Die eigenen vier Wände scheinen – aufgrund der Verteuerung sämtlicher Lebensbereiche – für die meisten in immer weitere Ferne zu rücken. „Eigentum werde ich mir sowieso nie leisten können“, ist ein Satz, den man oft zu hören bekommt.
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