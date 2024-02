Erben im Ausland: So entgeht Ihnen nichts davon

„Wer will selig sterben, geb’ an die rechten Erben“, besagt ein Sprichwort. Das wird deutlich komplizierter, wenn sich Beteiligte und bzw. oder Vermächtnis nicht in Österreich, sondern im Ausland befinden. Sie wollen Ihren Anteil aber auch in der Ferne gesichert wissen? Dann lesen Sie weiter!